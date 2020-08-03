Kopenhag - Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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- maçının hakemi belli oldu!

Kopenhag - Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu!

şampiyonu 'in son 16 turu rövanşında ile oynayacağı karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan düdük çalacak.

'in son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü 'nın takımıyla yapacağı karşılaşmada İtalyan yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini gerçekleştirecek.

Davide Massa ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

  1. 03.08.2020
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