Kopenhag - Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu!
Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato düdük çalacak.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini gerçekleştirecek.
Davide Massa ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.
- 03.08.2020
- Arda Turan Galatasaray'da! İşte alacağı ücret
- Hakan Çalhanoğlu bombayı patlattı! Galatasaray'a mesaj ve Kaan Ayhan...
- Beşiktaş'ın gündemindeki Hadebe için resmi açıklama! Transfer için yeşil ışık...
- Son dakika: Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu!
- TFF 2020-2021 sezonu harcama limitlerini ne zaman açıklayacak? İşte Nihat Özdemir'in açıklaması...
- Bu transfer çok konuşulur! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geliyor...
- Beşiktaş'ın transferde el sıkıştığı yıldızdan Fenerbahçe bahanesi! Uçuk maaş...
- Transfer bombalarının patlamasına saatler kaldı! Yıldız isim...
- Beşiktaş'ın yıldızı transferi böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye gidiyorum"
- Erol Bulut bombayı patlattı! Takas ve transfer...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kopenhag - Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.