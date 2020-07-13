Okan Buruk: Hayalimiz şampiyonluğu bu maçta ilan etmekti
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-3 mağlup oldukları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğu bu maçta ilan edemedikleri için üzgün olduğunu belirten başarılı teknik adam, "Hayalimiz, bu akşam burada kazanıp, rakibimizin kaybettiği takdirde şampiyonluk coşkusunu yaşamak ve şampiyonluğu ilan etmekti ama maalesef bu olmadı" dedi.
Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğu bu maçta ilan edemedikleri için üzgün olduğunu söyledi.
Genç teknik adam, "Konyaspor'un küme düşme hattından uzaklaşmak için bugün kazanmaya ihtiyacı vardı. Bizim şampiyonluk yolunda bu maçtan önceki hayalimiz, bu akşam burada kazanıp, rakibimizin kaybettiği takdirde şampiyonluk coşkusunu yaşamak ve şampiyonluğu ilan etmekti ama maalesef bu olmadı" dedi.
"KONYA BİZDEN DAHA İYİYDİ"
Konyaspor'un maçın birçok bölümünde kendilerinden daha iyi oynadığını belirten Okan Buruk, "Maça golle başladık. Deplasmanda oynayan bir takım için en büyük avantajdı. Daha sonra 1-1 oldu. İstediklerimizi yapamadık. Çok fazla pozisyon vermedik ama Konyaspor girdiği pozisyonları doğru değerlendirdi. İkinci yarı hamlelerimiz oldu. 3-3'ü yakaladık. 3-3'den sonra bizim gol atacağımız şekilde maç gidiyordu ama son dakika defansın arkasında kaptırdığımız bir topla Konyaspor galibiyetini ilan etti. Konyaspor'u kutluyorum. Maçın içinde birçok bölümde bizden daha iyi oynadılar. Rakibimiz bizden çok daha iyi mücadele etti ve maçın sonunda haklı bir galibiyet aldılar" diye konuştu.
- 14.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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