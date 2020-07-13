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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Medipol Başakşehir Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "Hayalimiz..."

: Hayalimiz şampiyonluğu bu maçta ilan etmekti

Okan Buruk: Hayalimiz şampiyonluğu bu maçta ilan etmekti

Buruk, 4-3 mağlup oldukları maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğu bu maçta ilan edemedikleri için üzgün olduğunu belirten başarılı teknik adam, "Hayalimiz, bu akşam burada kazanıp, rakibimizin kaybettiği takdirde şampiyonluk coşkusunu yaşamak ve şampiyonluğu ilan etmekti ama maalesef bu olmadı" dedi.

'in 32. haftasında İttifak Holding , sahasında 'i 4-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Buruk, şampiyonluğu bu maçta ilan edemedikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Genç teknik adam, "Konyaspor'un küme düşme hattından uzaklaşmak için bugün kazanmaya ihtiyacı vardı. Bizim şampiyonluk yolunda bu maçtan önceki hayalimiz, bu akşam burada kazanıp, rakibimizin kaybettiği takdirde şampiyonluk coşkusunu yaşamak ve şampiyonluğu ilan etmekti ama maalesef bu olmadı" dedi.

"KONYA BİZDEN DAHA İYİYDİ"
Konyaspor'un maçın birçok bölümünde kendilerinden daha iyi oynadığını belirten , "Maça golle başladık. Deplasmanda oynayan bir takım için en büyük avantajdı. Daha sonra 1-1 oldu. İstediklerimizi yapamadık. Çok fazla pozisyon vermedik ama Konyaspor girdiği pozisyonları doğru değerlendirdi. İkinci yarı hamlelerimiz oldu. 3-3'ü yakaladık. 3-3'den sonra bizim gol atacağımız şekilde maç gidiyordu ama son dakika defansın arkasında kaptırdığımız bir topla Konyaspor galibiyetini ilan etti. Konyaspor'u kutluyorum. Maçın içinde birçok bölümde bizden daha iyi oynadılar. Rakibimiz bizden çok daha iyi mücadele etti ve maçın sonunda haklı bir galibiyet aldılar" diye konuştu.

  1. 14.07.2020
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