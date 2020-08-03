Gökhan İnler: Manu’ya rakip olacağız

Beşiktaş'ın ardından Başakşehir ile de şampiyon olan Gökhan İnler, açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışının zorlu geçtiğine değinen İnler, "Yarışta 5-6 takım vardı. Herkes şampiyonluk için koştu. Pandemi döneminde ise her şey değişti. Bu sezon kimsenin taraftarı yoktu. Biz de iyi bir oyun sergiledik ve sonunda kupayı kaldırdık" dedi. Artık Avrupa Ligi'ne odaklandıklarını dile getiren İnler, "İyi bir takımız. Kopenhag maçına herkes hazır olacak. İnşallah geçeriz ve Manchester United'a rakip oluruz. 8'li finallerde her şey olabilir" diye konuştu.