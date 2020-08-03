Gökhan İnler: Manu’ya rakip olacağız
Gökhan İnler: Kopenhag’ı eleyip Manchester United’la eşleşmek istiyoruz.
Beşiktaş'ın ardından Başakşehir ile de şampiyon olan Gökhan İnler, açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışının zorlu geçtiğine değinen İnler, "Yarışta 5-6 takım vardı. Herkes şampiyonluk için koştu. Pandemi döneminde ise her şey değişti. Bu sezon kimsenin taraftarı yoktu. Biz de iyi bir oyun sergiledik ve sonunda kupayı kaldırdık" dedi. Artık Avrupa Ligi'ne odaklandıklarını dile getiren İnler, "İyi bir takımız. Kopenhag maçına herkes hazır olacak. İnşallah geçeriz ve Manchester United'a rakip oluruz. 8'li finallerde her şey olabilir" diye konuştu.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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