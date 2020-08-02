Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı mesaisi sürüyor! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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'de maçı mesaisi sürüyor!

Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı mesaisi sürüyor!

şampiyonu , son 16 turu rövanşında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü.

son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba günü 'nın takımıyla deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma koşuları gerçekleştiren oyuncular, 5'e 2 pas oyunu üzerinde durdu.

İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Kopenhag karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

  1. 02.08.2020
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