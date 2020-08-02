Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı mesaisi sürüyor!
Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma koşuları gerçekleştiren oyuncular, 5'e 2 pas oyunu üzerinde durdu.
İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, Kopenhag karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 02.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı mesaisi sürüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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