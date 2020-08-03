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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Medipol Başakşehir Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken: Favori Medipol Başakşehir

Kopenhag Solbakken: Favori

Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken: Favori Medipol Başakşehir

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul'da Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden temsilcimiz , rövanş karşılaşmasına 5 Ağustos Çarşamba günü çıkacak. Kritik maç öncesi ekibinin Staale Solbakken yaptığı açıklamada ilk maçın skorunu hatırlatarak, Medipol Başakşehir'in maçın favorisi olduğunu söyledi.

'in sona ermesinin ardından geçtiğimiz cumartesi günü topbaşı yapan Kopenhag günü tek antrenmanla geçti.

Antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kopenhag Staale Solbakken, "İlk maçta 1-0'ın verdiği avantajla maçın favorisi ama maçta her an her şey olabilir." dedi.

Heyecan verici bir karşılaşmanın taraftarları beklediğini aktaran Solbakken, kendileri için iyi bir maç çıkarmanın önemli olduğunu belirtti.

Medipol Başakşehir'i takip ettiklerini kaydeden Solbakken, ilk maçın ardından yaptığı "maçın oynatılmaması" gerektiği yönündeki açıklaması hatırlatılması üzerine, 'nın maçların oynanması yönünde karar verdiğini ancak Danimarka'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınını kontrol altına aldığını ve adil bir karar olması açısından, maçın seyircili oynanması gerektiğini vurguladı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un, maçın oynanacağı 'nda, 20 yıl önce ile UEFA Kupasını kazandığını hatırlatılması üzerine Solbakken, Parken Stadı'na yeniden gelecek Buruk'un anılarını tazeleyebileceğini söyledi.

ZECA: İLK GOLÜ BİZ ATMAK İSTİYORUZ
Kopenhag'ın Portekiz doğumlu Yunan vatandaşı kaptanı Zeca ise yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'e karşı zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Zeca, "Zor bir maç olacak. İyi bir takımları ve iyi oyuncuları var. Ligi şampiyon olarak bitirmeleri de bunun ispatı. Maçın ortada geçeceğini düşünüyorum ancak ilk golü biz atarsak, karşılaşma savunma ağırlıklı geçecektir. O yüzden ilk golü atıp maçın akışına bakmak istiyoruz." diye konuştu.

Zeca, Edin Visca ve gibi isimlerle birlikte Medipol Başakşehir'in takım halinde çok güçlü olduğunu kaydetti.

Kopenhag'da sözleşmesi biten Dame N'Doye'nin takımdan ayrılmasını değerlendiren Zeca, "N'Doye bizim için çok önemliydi. Harika bir futbolcu. Belki de Kopenhag tarihinin en iyi futbolcusu. Maçta sahada bizimle birlikte olmayacak ancak onun yerini alacak oyuncularımızın da kazanma hedefimize ulaşmamız için katkıda bulunacağına eminim." yorumunu yaptı.

Karşılaşmasının seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Zeca, Danimarka Süper Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına izin verildiğine işaret ederek, Medipol Başakşehir karşılaşmasının seyircisiz oynanacak olmasının kendileri için haksızlık olduğunu belirtti.

  1. 03.08.2020
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