Hedefimiz kupa - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Hedefimiz kupa

Hedefimiz kupa

Hedefimiz kupa

'in yıldızı , kendileri için sezonun devam ettiğini ve önemli bir Avrupa maçına çıkacaklarını söyledi.

'in yıldızı , kendileri için sezonun devam ettiğini ve önemli bir Avrupa maçına çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli orta saha, "Önümüzde Kopenhag maçı var. İlk maçtan avantajımız bulunuyor. Ülkemizi en iyi şeklide temsil ederek Kopenhag'ı geçip büyük ihtimalle ile karşılaşacağız. Avrupa Ligi kupası da hayallerimiz arasında var" şeklinde konuştu. 1-0'in rövanşı 5 Ağustos'ta saat 19.55'te başlayacak.
  1. 2.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hedefimiz kupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA