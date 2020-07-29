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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Şehir hedefe ulaştı!

Şehir hedefe ulaştı!

Son dört yılın en fazla puan (281) toplayan takımı olan istikrarını kupayla süsledi ve ’in 6. farklı şampiyonu oldu.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol 'in istikrarlı yükselişi tarihi başarıyı getirdi. Son 6 sezonda ilk 4'ün dışına çıkmayan turuncu-lacivertliler, 2014-2015 ve bir sonraki sezonu 59'ar puanla dördüncü, 2016- 2017'yi tarihinin en yüksek puanı olan 73'le ikinci, 2017-2018'i ise 72 puan ve averajla üçüncü bitirirken; geçen sezon ise 67 puan ile ikinci sırada kalmıştı. Şehir, bu sezon ise 69 puanla, 'in altıncı farklı şampiyonu olarak tarihe geçti. Topladığı 281 puanla son 4 sezonun en iyisi olan ekibi, istatistiklerde de rakiplerini solladı. Ligin en az gol (22) yiyen takımı olan turuncu-lacivertliler, iç sahada yaptığı son 16 maçta da yenilmedi. 65 golle, 76 gol atan 'un ardından en skorer ikinci takım olan Başakşehir'de, bunların 37'sini , Visca ve Crivelli kaydetti. 'un takımında en istikrarlı isimler ise 33 maçta görev yapan ve Caiçara oldu.

  1. 29.7.2020
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