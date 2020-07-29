Şehir hedefe ulaştı!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir'in istikrarlı yükselişi tarihi başarıyı getirdi. Son 6 sezonda ilk 4'ün dışına çıkmayan turuncu-lacivertliler, 2014-2015 ve bir sonraki sezonu 59'ar puanla dördüncü, 2016- 2017'yi tarihinin en yüksek puanı olan 73'le ikinci, 2017-2018'i ise 72 puan ve averajla üçüncü bitirirken; geçen sezon ise 67 puan ile ikinci sırada kalmıştı. Şehir, bu sezon ise 69 puanla, Süper Lig'in altıncı farklı şampiyonu olarak tarihe geçti. Topladığı 281 puanla son 4 sezonun en iyisi olan İstanbul ekibi, istatistiklerde de rakiplerini solladı. Ligin en az gol (22) yiyen takımı olan turuncu-lacivertliler, iç sahada yaptığı son 16 maçta da yenilmedi. 65 golle, 76 gol atan Trabzonspor'un ardından en skorer ikinci takım olan Başakşehir'de, bunların 37'sini Demba Ba, Visca ve Crivelli kaydetti. Okan Buruk'un takımında en istikrarlı isimler ise 33 maçta görev yapan Mert Günok ve Caiçara oldu.