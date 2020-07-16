Igor Smolnikov'un menajerinden transfer açıklaması! Medipol Başakşehir...

Önümüzdeki sezon adına transfer planlamalarını yürüten Medipol Başakşehir'in, Rus ekibi Zenit'de forma giyen Igor Smolnikov'u transfer edeceği iddia edilmişti.

Smolnikov'un menajeri Manyakov konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, futbolcunun Türkiye'ye transferinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Başakşehir'in finansal açıdan güçlü olduğunu ancak Rus sağ bekin planlarında Türkiye'nin olmadığını ifade eden Manyakov, "Smolnikov, Türkiye'ye gitmiyor. Pandemi öncesi Türk meslektaşlarımızla sohbet etmiştik. Türkiye'den Smolnikov'u transfer etmek isteyen kulüp finansal açıdan istikrarlı ve güçlü. Ancak Smolnikov'un şu anda Türkiye'ye transferi söz konusu değil" diye konuştu.