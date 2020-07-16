Igor Smolnikov'un menajerinden transfer açıklaması! Medipol Başakşehir...
Medipol Başakşehir'in transfer edeceği iddia edilen Zenit'li sağ bek Igor Smolnikov'un menajeri Manyakov, "Smolnikov, Türkiye'ye gitmiyor." diyerek çıkan iddiaları yalanladı.
Önümüzdeki sezon adına transfer planlamalarını yürüten Medipol Başakşehir'in, Rus ekibi Zenit'de forma giyen Igor Smolnikov'u transfer edeceği iddia edilmişti.
Smolnikov'un menajeri Manyakov konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, futbolcunun Türkiye'ye transferinin söz konusu olmadığını dile getirdi.
Başakşehir'in finansal açıdan güçlü olduğunu ancak Rus sağ bekin planlarında Türkiye'nin olmadığını ifade eden Manyakov, "Smolnikov, Türkiye'ye gitmiyor. Pandemi öncesi Türk meslektaşlarımızla sohbet etmiştik. Türkiye'den Smolnikov'u transfer etmek isteyen kulüp finansal açıdan istikrarlı ve güçlü. Ancak Smolnikov'un şu anda Türkiye'ye transferi söz konusu değil" diye konuştu.
- 16.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Igor Smolnikov'un menajerinden transfer açıklaması! Medipol Başakşehir... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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