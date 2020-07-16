Igor Smolnikov'un menajerinden transfer açıklaması! Medipol Başakşehir... - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Medipol Başakşehir Rus yıldızın menajerinden transfer açıklaması! Süper Lig devi...

'un menajerinden açıklaması! ...

Igor Smolnikov'un menajerinden transfer açıklaması! Medipol Başakşehir...

'in edeceği iddia edilen Zenit'li sağ bek 'un menajeri Manyakov, "Smolnikov, 'ye gitmiyor." diyerek çıkan iddiaları yalanladı.

Önümüzdeki sezon adına planlamalarını yürüten 'in, Rus ekibi Zenit'de forma giyen 'u transfer edeceği iddia edilmişti.

Smolnikov'un menajeri Manyakov konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, futbolcunun 'ye transferinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Başakşehir'in finansal açıdan güçlü olduğunu ancak Rus sağ bekin planlarında Türkiye'nin olmadığını ifade eden Manyakov, "Smolnikov, Türkiye'ye gitmiyor. Pandemi öncesi Türk meslektaşlarımızla sohbet etmiştik. Türkiye'den Smolnikov'u transfer etmek isteyen kulüp finansal açıdan istikrarlı ve güçlü. Ancak Smolnikov'un şu anda Türkiye'ye transferi söz konusu değil" diye konuştu.

  1. 16.07.2020
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