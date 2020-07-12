Mert varsa gol yok

Başakşehir'de milli kaleci Mert Günok, ligin en az gol yiyen kalecisi olarak dikkat çekiyor. 31 yaşındaki file bekçisi, geçen sezonu da en az gol yiyen eldiven olarak tamamlamıştı. Turuncu-lacivertliler, bu haftaya kadar kalesinde gördüğü 27 golle ligin en az gol yiyen takımı olurken 31 lig maçının tamamında forma giyen Mert, bunların 9'unda kalesini kapattı. Deneyimli file bekçisi ayrıca, 95 kurtarışla, ligde Kayseri kalecisi Lung (110) ve Trabzonlu Uğurcan'dan (104) sonra en fazla kurtarış yapan isim oldu.