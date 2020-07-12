Mert varsa gol yok - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Mert varsa gol yok

Mert varsa gol yok

Mert varsa gol yok

Geçen sezon ligin en az gol yiyen kalecisi olan , bu sezon da zirvede. Ayrıca ligde en çok kurtarış yapan 3. kaleci durumunda.

'de milli kaleci , ligin en az gol yiyen kalecisi olarak dikkat çekiyor. 31 yaşındaki file bekçisi, geçen sezonu da en az gol yiyen eldiven olarak tamamlamıştı. Turuncu-lacivertliler, bu haftaya kadar kalesinde gördüğü 27 golle ligin en az gol yiyen takımı olurken 31 lig maçının tamamında forma giyen Mert, bunların 9'unda kalesini kapattı. Deneyimli file bekçisi ayrıca, 95 kurtarışla, ligde kalecisi Lung (110) ve Trabzonlu Uğurcan'dan (104) sonra en fazla kurtarış yapan isim oldu.

  1. 12.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mert varsa gol yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA