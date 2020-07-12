Mert varsa gol yok
Geçen sezon ligin en az gol yiyen kalecisi olan Mert Günok, bu sezon da zirvede. Ayrıca ligde en çok kurtarış yapan 3. kaleci durumunda.
Başakşehir'de milli kaleci Mert Günok, ligin en az gol yiyen kalecisi olarak dikkat çekiyor. 31 yaşındaki file bekçisi, geçen sezonu da en az gol yiyen eldiven olarak tamamlamıştı. Turuncu-lacivertliler, bu haftaya kadar kalesinde gördüğü 27 golle ligin en az gol yiyen takımı olurken 31 lig maçının tamamında forma giyen Mert, bunların 9'unda kalesini kapattı. Deneyimli file bekçisi ayrıca, 95 kurtarışla, ligde Kayseri kalecisi Lung (110) ve Trabzonlu Uğurcan'dan (104) sonra en fazla kurtarış yapan isim oldu.
- 12.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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