Manchester United'ın teknik direktörü Solskjaer'den Medipol Başakşehir yorumu - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
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'ın Solskjaer'den yorumu

Manchester United'ın teknik direktörü Solskjaer'den Medipol Başakşehir yorumu

'in Kopenhag'ı geçmesi halinde karşılaşması muhtemel takımlardan 'ın Ole Gunnar Solskjaer, Medipol Başakşehir'in gelişen bir takım olduğunu söyledi.

Kulübün internet sitesinde turuncu-lacivertlileri değerlendiren Solskjaer, "Son zamanlarda onların iyi gittiğini görüyorum, Başakşehir takım olarak gelişiyor." ifadesini kullandı.

"ESKİ BİR ÖĞRENCİM BAŞAKŞEHİR'DE OYNUYOR"

Başakşehir ile karşılaşmanın kendisini heyecanladıracağını da belirten Norveçli teknik adam, "Çünkü benim eski bir öğrencim Başakşehir'de oynuyor, Fredrik Gulbrandsen. Molde'de onunla bir kaç yıl beraber çalışmıştım." şeklinde konuştu.

, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği 'nın Kopenhag takımını elemesi halinde -LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  1. 10.07.2020
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