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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Elia'ya talip oldu!

Elia'ya Genoa talip oldu!

Başakşehir ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcu Elia'ya İtalya'nın kulübü talip oldu.

Başakşehir ile 3. sezonunda şampiyonluk yaşamaya çok yaklaşan Eljero Elia'ya İtalya'dan talip çıktı.

İtalyan basını, Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı oyuncuya Serie A ekiplerinden 'nın teklif yaptığını kaydetti.

Başakşehir'in kadroda tutmak istediği belirtilen ve 'un da gündeminde olduğu kaydedilen Elia'nın, 'daki ailesine daha yakın olmak için de İtalya'ya sıcak baktığı belirtildi.

Genoa, 8 haftası kalan Serie A'da 27 puanla küme düşme hattının hemen 2 puan üzerinde, 17. sırada yer alıyor.

  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 19:45
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