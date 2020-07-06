Elia'ya Genoa talip oldu!
Başakşehir ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcu Elia'ya İtalya'nın Genoa kulübü talip oldu.
Başakşehir ile 3. sezonunda şampiyonluk yaşamaya çok yaklaşan Eljero Elia'ya İtalya'dan talip çıktı.
İtalyan basını, Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı oyuncuya Serie A ekiplerinden Genoa'nın teklif yaptığını kaydetti.
Başakşehir'in kadroda tutmak istediği belirtilen ve Sivasspor'un da gündeminde olduğu kaydedilen Elia'nın, Hollanda'daki ailesine daha yakın olmak için de İtalya'ya sıcak baktığı belirtildi.
Genoa, 8 haftası kalan Serie A'da 27 puanla küme düşme hattının hemen 2 puan üzerinde, 17. sırada yer alıyor.
- 06.07.2020
- Güncelleme: 06.07.2020 19:45
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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