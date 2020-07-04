İrfan Can Kahveci kimdir? Hangi takımlarda oynadı?
Son dönemlerde adı sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Medipol Başakşehir'in genç futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin transferde hangi takımı tercih edeceği merak konusu olurken, futbolseverler de İrfan Can Kahveci'nin kariyerini merak ediyor. Peki, İrfan Can Kahveci kimdir? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...
Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Medipol Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor. Son dönemlerde adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan milli futbolcunun tercihi beklenirken, futbolseverler de oyuncunun kariyerine dair araştırmalar yapıyor.
İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR? HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?
15 Temmuz 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya gelen İrfan Can Kahveci, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2013'te Hacettepe'nin yolunu tutan genç yıldız, 2014'te tekrardan Gençlerbirliği altyapısına döndü. Aynı sene Gençlerbirliği A takımı ile sözleşme imzalayan İrfan Can Kahveci, 2017'nin ocak ayında 1.6 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ile Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu. O tarihten bu yana İstanbul temsilcisinde forma giyen Kahveci, burada çıktığı 120 maçta 13 gol atarken 12 de asist yaptı. Orta saha mevkisinde oynayan 24 yaşındaki futbolcu, 14 kez de A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.
- 04.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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