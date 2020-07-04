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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

İrfan Can Kahveci kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

Son dönemlerde adı sıkça ve ile anılan 'in genç futbolcusu 'nin transferde hangi takımı tercih edeceği merak konusu olurken, futbolseverler de İrfan Can Kahveci'nin kariyerini merak ediyor. Peki, İrfan Can Kahveci kimdir? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

sezonunun açılmasıyla birlikte forması giyen 'nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor. Son dönemlerde adı ve 'la anılan milli futbolcunun tercihi beklenirken, futbolseverler de oyuncunun kariyerine dair araştırmalar yapıyor.

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR? HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

15 Temmuz 1995 tarihinde 'da dünyaya gelen İrfan Can Kahveci, futbola altyapısında başladı. 2013'te Hacettepe'nin yolunu tutan genç yıldız, 2014'te tekrardan Gençlerbirliği altyapısına döndü. Aynı sene Gençlerbirliği A takımı ile sözleşme imzalayan İrfan Can Kahveci, 2017'nin ocak ayında 1.6 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ile Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu. O tarihten bu yana temsilcisinde forma giyen Kahveci, burada çıktığı 120 maçta 13 gol atarken 12 de asist yaptı. Orta saha mevkisinde oynayan 24 yaşındaki futbolcu, 14 kez de A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.

  1. 04.07.2020
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