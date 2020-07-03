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03 Temmuz 2020, Cuma
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mi mi? Devlerin savaşı

Başakşehir mi Fenerbahçe mi? Devlerin transfer savaşı

'de bitime az bir süre kala hareketliliği iyiden iyiye hız kazanmış bir durumda. Gelecek sezon kadrolarını güçlendirmek isteyen ve Medipol de girişimlerini hızlandırırken, iki kulübün de hedefinde olan bir isimden sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

'de için çalışmalarını sürdüren ve , Huddersfield forması giyen Juninho Bacuna'nın transferi adına karşı karşıya geldiler. Yarıştan kimin galip çıkacağı henüz belli olmasa da oyuncunun yeni sezonda 'de forma giymesi bekleniyor.

Voetbal International, Bacuna'ya 'dan ve ile 'dan talipler olmasına rağmen Başakşehir ve Fenerbahçe'nin istediği oyuncunun yeni sezondaki rotasının Türkiye olacağını belirtti.

2018'de Huddersfield tarafından 2.5 milyon Euro'ya Groningen'den transfer edilen oyuncu, takımının küme düşmesi nedeniyle bu sezon mücadele ettiği Championship'te 36 maçta 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Merkez orta sahanın başarılı performansına rağmen Huddersfield, Championship'ten de düşme tehlikesi yaşıyor.

22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi takım opsiyonuyla birlikte 2021'de bitecek olmasına rağmen bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

JUNINHO BACUNA KİMDİR?
Hollanda asıllı 'Curaçao'lu Juninho Bacuna 7 Ağustos 1997 yılında Groningen'de doğdu. Futbola Groningen altyapısında başladı. Daha sonra Groningen'de üst takımlarda oynamaya başladı ve 1 Temmuz 2018 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Huddersfield'e transfer oldu. Milli takımda 4 karşılaşmada oynadı. Merkez orta saha ve on numara olarak görev alabiliyor.

  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 16:31
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