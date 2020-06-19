Başakşehir'de Martin Skrtel Galatasaray maçında cezalı duruma düştü! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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'de maçında cezalı duruma düştü!

Başakşehir'de Martin Skrtel Galatasaray maçında cezalı duruma düştü!

'in 28. haftasında Medipol , MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertli takımda gördüğü sart sebebiyle önümüzdeki hafta oynanacak mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Medipol 'de şoku yaşanıyor. Turuncu-lacivertlilerin Ankaragücü'ye konuk olduğu maçın 10. dakikasında ceza sahası içinde Saba Lobzhanidze'yi düşüren Slovak futbolcu penaltıya sebebiyet verdi. Maçın hakemi Hüseyin Göçek, Skrtel'e sarı kart gösterdi. Tecrübeli stoper gördüğü sarı kartın ardından 29. haftadaki kritik karşılaşmasında forma giyemeyecek.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 21:34
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