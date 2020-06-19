Başakşehir'de Martin Skrtel Galatasaray maçında cezalı duruma düştü!
Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertli takımda Martin Skrtel gördüğü sart sebebiyle önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düştü.
Medipol Başakşehir'de Martin Skrtel şoku yaşanıyor. Turuncu-lacivertlilerin Ankaragücü'ye konuk olduğu maçın 10. dakikasında ceza sahası içinde Saba Lobzhanidze'yi düşüren Slovak futbolcu penaltıya sebebiyet verdi. Maçın hakemi Hüseyin Göçek, Skrtel'e sarı kart gösterdi. Tecrübeli stoper gördüğü sarı kartın ardından 29. haftadaki kritik Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 21:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Başakşehir'de Martin Skrtel Galatasaray maçında cezalı duruma düştü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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