Başakşehir'de Alanya hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, 13 Haziran Cumartesi günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen akşam antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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