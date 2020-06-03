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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Başakşehir'de Alanya hazırlıkları sürüyor

Başakşehir'de Alanya hazırlıkları sürüyor

'de şampiyonluk mücadelesi veren , Cumartesi günü oynayacağı Aytemiz maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

, 'in 27. haftasında Cumartesi günü sahasında Aytemiz ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen akşam antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 03.06.2020
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