İrfan Can'ın transferini duyurdular! Sevilla ile imza...

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız her kesimden alkış toplayan İrfan Can Kahveci'nin yeni durağı belli oluyor...

Todofichajes.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili aktardığı haber şu şekilde;

"Monchi, İrfan Can Kahveci için müzakerelerini hızlandırdı.

İrfan Can Kahveci, gelecek yıldan itibaren Sevilla forması giymeye artık çok yakın. Monchi, transferde tüm enerjisini Türk oyuncu için kullanıyor.

Sportif Direktör Monchi, İrfan Can'ın menajerinin Sevilla'nın ilgisini duyurmasının ardından çalışmalarını sıklaştırdı.

İrfan Can, hem top kullanma, hemde rakip bölgeye hızlı ulaşma yeteneğiyle mevcut Türk oyuncular arasında en eksiksiz isimler arasında bulunuyor. Başakşehir'in oyuncusu İrfan Can, Banega'nın yerine gelecek.

İrfan Can bu sezon 22 maça çıktı, 4 gol 2 asistle oynadı. 2024'e kadar mevcut takımıyla sözleşmesi var. Ayrıca, imzalaması için muhtemel ödenecek rakam 5 ile 7 milyon euro arasında gibi gözüküyor."