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28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Medipol Başakşehir Okan Buruk: İki takım için de mutlu bir eşleşme

: İki takım için de mutlu bir

Okan Buruk: İki takım için de mutlu bir eşleşme

'nde 'u elemesinin ardından son 16 turunda ile eşleşen 'de teknik dirtektör , "İki takım için de mutlu bir olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

son 16 turunda temsilcisi ile eşleşen 'in teknik direktörü , kuradan memnun olduklarını söyledi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda Danimarka'nın köklü takımlarından Kopenhag ile eşleşmelerini beIN Sports'a değerlendiren Buruk, "UEFA Avrupa Ligi'nde her takım çok iyi. Daha güçlü takımlar da vardı. İki takım için de mutlu bir olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kopenhag'ın iyi bir takım olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Kopenhag, deplasmanda 3-1 kazanıp son 16 turuna kaldı. Çok yakından tanıdığımız bir rakip değil. Ligde son 2 maçlarını kazanamadılar ve ikinci sıradalar. 4-4-2 sisteminde oynuyorlar. Takımda yakından tanıdığımız, eski Trabzonsporlu N'Doye var. Zor olacak. İlk maçta avantaj yakalamak istiyoruz. İlk maçı sahamızda kazanmayı hedefliyoruz. Gol yememek çok önemli. ile yaptığımız ikinci maçtaki futbolu oynadığımız takdirde, çeyrek final yolunun bize açılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 17 Mayıs 2000'de ile UEFA Kupası'nı kazandıkları Parken Stadı'na bu kez teknik adam olarak gideceğinin kaydedilmesi üzerine, "Yine aynı kupa. Daha önce bunu düşünmüştüm. çekimini başkanımız ile beraber izledik. 2000 yılında oynanan final maçında kendisi de tribündeydi. UEFA Kupası'nda oynadığımız maçı konuştuk. Umarım, kulüp ve ülkemiz için hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftar desteğine çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan 46 yaşındaki teknik adam, "Türk futbolseverlerin ilk maçta stadı dolduracağına inanıyorum. Bu çoşkuya çok ihtiyacımız var. Sporting Lizbon maçında tribünde birçok forma gördük. Futbolun güzelliği de burada. Kopenhag ile sahamızda yapacağımız ilk maç çok önemli. Herkesi bu maça davet ediyorum. Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımıyız. Başarılara ve puana ihtiyacı olan bir ülkeyiz." şeklinde görüş belirtti.

  1. 28.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 16:44
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