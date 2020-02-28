Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım! Son 16 turuna nasıl geldi? | Başakşehir'in rakibi kim oldu? - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım! Son 16 turuna nasıl geldi?

Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım! Son 16 turuna nasıl geldi?

Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım! Son 16 turuna nasıl geldi?

Uefa son 16 turunda temsilcimiz 'in rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu. Portekiz Ligi ekiplerinden Sorting Lizbon'u eleyerek son 16 turunda yarışmaya hak kazanan Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag kimdir? UEFA son 16 turuna nasıl yükseldi? İşte detaylar...

UEFA son 16 turunda temsilcimiz , Danimarka ligi ekiplerinden Kopenhag ile eşleşti. Bir önceki turda Sporting Lizbon'u eleyerek büyük bir başarıya imza atan Başakşehir'in rakibi Kopenhag son 16 turuna nasıl geldi? Bu bilgileri haberimizin detaylarında bulabilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'ne B Grubu'ndan katılan Kopehag, Malmö, Dinamo Kiev ve Lugano ile aynı grupta yer alıyordu. İsveç temsilcisi Malmö, gruptan 11 puan toplayarak lider çıkarken, Kopenhag, topladığı 9 puanla 2. sıradan bir üst tura adını yazdırmayı başardı.

CELTIC'İ ELEDİLER

Son 32 turunda İskoçya temsilcisi Celtic ile eşleşen Kopenhag, eşleşmenin ilk maçında, evinde yeşil beyazlı ekiple 1-1 berabere kalmıştı.

Turun rövanşında Danimarka temsilcisi, zorlu Celtic deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak adını son 16'ya yazdırdı.

BAŞAKŞEHİR İLE EŞLEŞTİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'na adını yazdırmayı başaran Kopenhag'ın bu turdaki rakibi Medipol Başakşehir oldu.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir ve Kopenhag, 12 Mart Perşembe günü, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Turun rövanşı, 19 Mart Çarşamba günü, Parken Stadyumu'nda oynanacak.

  1. 28.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 15:35
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