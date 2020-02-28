Başakşehirli Eljero Elia'dan transfer itirafı! "Beni bırakmadılar"

UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1'in rövanşında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'u konuk etti. Fatih Terim Stadyumu'nda oynananan karşılaşmayı 4-1 yenen turuncu-lacivertliler adını son 16'ya yazdırdı.

Boz Baykuşlar'ın Hollandalı yıldızı Eljero Elia, mücadelenin ardından Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

4-1'lik skorla turu geçmelerini yorumlayan Elia, "Tabii ki yaptığımız şey harika, ama özellikle bu şekilde zevkli oldu. Geleneksel olarak yenmesi zor bir kulübe karşı çok iyi futbol oynadık. Yapabileceklerimizi gösteriyor ve bu hoşuma gitti" diye konuştu.

SON 16'DA AJAX'I İSTERDİM

Ajax ile eşleşmek istediğini ancak Getafe'ye elendiklerini dile getiren Hollandalı futbolcu, "Ajax'ın Getafe'yi elemesini bekliyordum. Onlarla eşleşebilirdik ve Holanda'ya dönmek güzel olurdu. Bir süredir Türkiye'de oynuyorum ve insanlar senin hakkında fikir sahibi olamayabiliyor. Daha önce Ajax'a karşı iki kez oynadım, kendimi yeniden gösterebilirdim" dedi.



ADVOCAAT GÜZEL İŞLER YAPACAK

Hollanda futbolunu yakından takip ettiğini belirten yıldız oyuncu, "Dick Advocaat iyi iş çıkardı. Geldiğinde önemli işler yapacağını biliyordum.Türkiye'de onun teknik direktörlüğü hakkında güzel şeyler duyuyorum. Mutluyum. Feyenoord'un benim takımım olduğunu asla saklamadım, bu bir sır değil" sözlerini kullandı

FLAŞ TRANSFER İTİRAFI

Arjantin'den Club Atlético Talleres'in ilgisi olduğunu söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, "Beni istediler ve kulağa harika bir macera gibi geldi ancak Başakşehir buna izin vermedi. Ben de kulübümü dinledim, transfer gerçekleşmedi. Şu anda geçen yıl kaybettiğimiz Türkiye şampiyonluğu için mücadele ediyoruz ve Avrupa'da da yolumuza devam ediyoruz. Başkan herkese ihtiyaç olduğunu söyledi. Teklifi beğenmiştim ama gitmek zorunda değildim. İstanbul'u seviyorum. Şampiyonluk benim için güzel bir ödül olur" şeklinde konuştu.

KOEMAN'A MESAJ GÖNDERDİ

Hollanda Milli Takımı için Koeman'a mesaj gönderen oyuncu için yazıda, "Babel kendini göstermek için buraya döndü ancak Elia'nın şanssızlığı Türkiye Ligi'nin az ilgi görmesi" ifadesi kullanılırken Elia şöyle konuştu;

"Türkiye'deki insanlar nasıl oynadığımı biliyor ve memnun. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Ajax'ı bir sebeple istiyordum, Hollanda'daki insanlara burada nasıl olduğumu ve hala yüksek seviyede oynadığımı gösterecektim. Hollanda'da ofansif problemler olduğunu biliyorum ama oranın bir parçası olup olmayacağımı söylemeyeceğim. Yapabileceğim tek şey elimden geleni yapmak ve Koeman'ın bir gün beni görmesini beklemek"