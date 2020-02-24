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24 Şubat 2020, Pazartesi
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: Lider olmak önemliydi

Okan Buruk: Lider olmak önemliydi

'de maç fazlasıyla liderliğe yükselen 'in teknik direktörü , "Son dakikalarda bulduğumuz golle kazandık. Bugün burada lider olmak önemliydi. Kendi adıma, takım adına mutluyum. şehri benim sevdiğim bir şehir. Onların da bu ligde iyi yerlere geleceklerine inanıyorum" dedi.

Teknik Direktörü , 2-1 kazandıkları maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Liderliğe yükseldikleri için mutlu olduğunu söyleyen genç teknik adam şu ifadeleri kullandı:

Rakibimizin maç kadrosunu gördüğümde, rakibimizin bekleyerek, savunma yaparak, topun arkasına geçerek bekleyeceğini tahmin ettik. Kazandıkları toplarla rakip kaleye hızlı gitmek isteyeceklerini biliyorduk. İlk yarı golü bulduk. Sahaya iyi yayıldık.

Okan Buruk:

"RİZE DE KAZANABİLİRDİ"

İkinci yarı başında ikinci golü de bulabilecek pozisyonları bulduk. Sonrasında rakip bireysel bir hatamızla beraberliği yakaladı. Son 10 dakikada rakibimiz de pozisyonlar buldu. Maçı da kazanabilirdi. Biz de saha içinde iyi işler yaptık. Pozisyonlar bulduk. Beraberlik ardından mağlup da olabilirdik.

Son dakikalarda bulduğumuz golle kazandık. Bugün burada lider olmak önemliydi. Kendi adıma, takım adına mutluyum. şehri benim sevdiğim bir şehir. Onların da bu ligde iyi yerlere geleceklerine inanıyorum.

"AVRUPA'DA HEDEFİMİZ VAR"

maçı için de konuşan Okan Buruk; " için önemli bir karşılaşma olacak. Burada hedefimiz var. Bütün taraftarları bizi desteklemeye davet ediyorum. 2-0 olabilir, neden olmasın. Turdan umudu kesmiş değiliz." dedi.

"SKRTEL'İ TEBRİK ETMEK GEREK"

Skrtel değişikliğini yorumlayan Buruk; "3. değişiklik için yedek forvet oyuncumuz yoktu. Enzo yoktu. Genç arkadaşımız Muhammet vardı ama Skrtel'in attığı son dakika golleri aklıma geldi. Özellikle kafa toplarında başarısı aklıma geldi. O da golü attı. Skrtel'i tebrik etmek gerek." ifadesini kullandı.

  1. 24.02.2020
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