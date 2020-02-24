Okan Buruk: Lider olmak önemliydi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Liderliğe yükseldikleri için mutlu olduğunu söyleyen genç teknik adam şu ifadeleri kullandı:

Rakibimizin maç kadrosunu gördüğümde, rakibimizin bekleyerek, savunma yaparak, topun arkasına geçerek bekleyeceğini tahmin ettik. Kazandıkları toplarla rakip kaleye hızlı gitmek isteyeceklerini biliyorduk. İlk yarı golü bulduk. Sahaya iyi yayıldık.

"RİZE DE KAZANABİLİRDİ"

İkinci yarı başında ikinci golü de bulabilecek pozisyonları bulduk. Sonrasında rakip bireysel bir hatamızla beraberliği yakaladı. Son 10 dakikada rakibimiz de pozisyonlar buldu. Maçı da kazanabilirdi. Biz de saha içinde iyi işler yaptık. Pozisyonlar bulduk. Beraberlik ardından mağlup da olabilirdik.

Son dakikalarda bulduğumuz golle kazandık. Bugün burada lider olmak önemliydi. Kendi adıma, takım adına mutluyum. Rize şehri benim sevdiğim bir şehir. Onların da bu ligde iyi yerlere geleceklerine inanıyorum.

"AVRUPA'DA HEDEFİMİZ VAR"

Sporting Lizbon maçı için de konuşan Okan Buruk; "Türkiye için önemli bir karşılaşma olacak. Burada hedefimiz var. Bütün taraftarları bizi desteklemeye davet ediyorum. 2-0 olabilir, neden olmasın. Turdan umudu kesmiş değiliz." dedi.



"SKRTEL'İ TEBRİK ETMEK GEREK"

Skrtel değişikliğini yorumlayan Buruk; "3. değişiklik için yedek forvet oyuncumuz yoktu. Enzo yoktu. Genç arkadaşımız Muhammet vardı ama Skrtel'in attığı son dakika golleri aklıma geldi. Özellikle kafa toplarında başarısı aklıma geldi. O da golü attı. Skrtel'i tebrik etmek gerek." ifadesini kullandı.