Çaykur Rizespor 1-2 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler 43'te Visca ve 90+1'de Martin Skrtel'in attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Puanını 46'ya çıkaran Başakşehir, maç fazlasıyla Trabzonspor'u geride bırakıp liderlik koltuğuna oturdu. Rizespor ise 24 puan ve maç eksiğiyle haftayı 14. sırada kapattı.
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Medipol Başakşehir, 23. haftada konuk olduğu Çaykur Rizespor'u Martin Skrtel'in 90+1'de kaydettiği golle 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla puanını 46'ya çıkarıp maç fazlasıyla ligde zirveye yerleşti.
SKRTEL 4 DAKİKADA KAHRAMAN OLDU!
Başakşehir 43. dakikada Edin Visca'nın penaltı golüyle öne geçerken, Rizespor'un beraberlik golü 60. dakikada Caiçara'nın hatalı geri pası sonrasında Aminu Umar'ın yaptığı vuruşla geldi. Turuncu-lacivertlilerde oyuna 87. dakikada giren Martin Skrtel, 90+1'de attığı golle takımına liderliği getirdi.
Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir evinde Gaziantep'i konuk ederken, Rizespor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Medipol Başakşehir atağında İrfan Can'ın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına çıkardığı ortayı hiçbir takım arkadaşı karşılamayınca top Çaykur Rizespor savunması tarafından uzaklaştırıldı.
34. dakikada Medipol Başakşehir'de altı pas içerisinden kalecinin arkasına düşen topu karşılayan Edin Visca'nın gelişine şutu auta çıktı.
37. dakikada Çaykur Rizespor atağında ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Boldrin'in çektiği şutta top kalenin üzerinden auta çıktı.
41. dakikada İrfan Can'ın yaptığı faulün ardından ceza sahasının dışından Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fehmi Mert'in kucağında kaldı.
43. dakikada Aminu Umar'ın yaptığı faulde hakem Cüneyt Çakır tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Edin Visca meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
44. dakikada Çaykur Rizespor atağında, Rizesporlu oyuncuların elle oynama itirazı üzerine VAR ile görüşen hakem Cüneyt Çakır elle oynama yok diyerek penaltı olmadığı kararını vererek maçı devam ettirdi.
60. dakikada Boldrin'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Umar, kaleciyi geçtikten sonra vuruşunu gerçekleştirerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
82. dakikada Aminu Umar rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını denedi fakat top kalecinin solundan auta çıktı.
85. dakikada Umar Aminu ile aralarında paslaşan Yan Sasse'nin sol kale direğine yakın noktadan gerçekleştirdiği vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.
86. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Scoda'nın vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
90+1. dakikada Kaleci Gökhan'dan seken topu karşılayan Martin Skrtel'in vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2.
- 24.02.2020
- Güncelleme: 24.02.2020 22:32
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Çaykur Rizespor 1-2 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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