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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Okan Buruk: Beşiktaş daha iyiydi

Buruk, kazandıklarını ama 'ın daha iyi olduğunu itiraf etti.

Başakşehir Teknik Direktörü , kazandıklarını ama 'ın daha iyi olduğunu itiraf etti. Buruk, "Bazen maç kazanırsınız ama oyundan zevk almazsınız. Şu an bunu yaşıyorum. Lideriz ama son haftalarda istediğimiz oyun yok. Biz daha kaliteli takımız. Kazandık ama Beşiktaş daha iyiydi" dedi.
  1. 15.2.2020
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