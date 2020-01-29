Medipol Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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, 'i Wolfsberger'e kiraladı

Medipol Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı

, Sırp oyuncusu 'i Wolfsberger'e sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

, 27 yaşındaki futbolcusu 'in 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

  1. 29.01.2020
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