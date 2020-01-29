Medipol Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı
Medipol Başakşehir, Sırp oyuncusu Milos Jojic'i Wolfsberger'e sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcusu Milos Jojic'in Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
- 29.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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