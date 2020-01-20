Medipol Başakşehir Kırklareli'ne geldi - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Medipol Başakşehir Kırklareli'ne geldi

'ne geldi

Medipol Başakşehir Kırklareli'ne geldi

Ziraat 'nda  2'nci Lig ekiplerinden Kırklarelispor ile yarın rövanş maçında karşılaşacak kafilesi, 'ne geldi. Kulüp otobüsüyle Kırklareli'ne gelen futbolcular, otele yerleşti.

Ziraat ilk maçında Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalan , rövanş maçının oynanacağı 'ne geldi. Karayoluyla kente gelen Medipol Başakşehir kafilesi, kalacakları otele yerleşti. futbolcular, maç saatini beklemeye geçti.
Müsabaka yarın saat 14.00'de Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

  1. 20.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medipol Başakşehir Kırklareli'ne geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN