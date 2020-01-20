Medipol Başakşehir Kırklareli'ne geldi
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda TFF 2'nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor ile yarın rövanş maçında karşılaşacak Medipol Başakşehir kafilesi, Kırklareli'ne geldi. Kulüp otobüsüyle Kırklareli'ne gelen Medipol Başakşehirli futbolcular, otele yerleşti.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında GMG Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, rövanş maçının oynanacağı Kırklareli'ne geldi. Karayoluyla kente gelen Medipol Başakşehir kafilesi, kalacakları otele yerleşti. Medipol Başakşehirli futbolcular, maç saatini beklemeye geçti.
Müsabaka yarın saat 14.00'de Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak.
- 20.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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