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12 Kasım 2019, Salı
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Crivelli farkı! 'i salladı ve yıldızları solladı

Crivelli farkı! Süper Lig'i salladı ve yıldızları solladı

’nin ’e transferi, Muriç, Falcao, Sturridge gibi yıldız isimlerin gölgesinde kalsa da, hem Avrupa performansı hem de ligdeki golleri turuncu-lacivertlileri zirveye ulaştırdı. Fransız forvet, 16 maçta 9 gol, 2 asist yaparak alkış aldı.

Emmanuel Adebayor ve Mevlüt Erdinç gibi önemli forvetleri elinden çıkardığında, yeni sezon öncesi bu bölgedeki etkisinin azalacağı beklentisi yaratan , bir de gibi ismi pek parlak olmayan bir santrforu da alınca, bu düşünceyi pekiştirdi. 35 maçta forma giydiği Caen'de geçen sezonu 6, 31 kez sahaya çıktığı bir önceki sezonu 3 golle tamamlayan Fransız santrfor, yeni takımında bunun ne kadar üzerine koyabilirdi ki?

Ne var ki 24 yaşındaki futbolcu, sadece kendisini aşmakla kalmadı; aynı zamanda takımın önceki golcülerinden bile daha bereketli bir döneme ulaştı.

Başakşehir'in Ankaragücü'nü 2-1 yendiği önceki günkü karşılaşmada, İstanbul ekibinin iki golünü de Crivelli kaydetti. Gaziantep karşısında da iki gol birden atarak maçı kazandıran isim olan Fransız forvet, Fenerbahçe, Beşiktaş, Rizespor mücadelelerini de boş geçmedi. Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'e attığı goller ise takımını grupta liderliğe yükseltirken, ülke futbolunun çekiştiği Avusturya karşısına da, haneye puan olarak yazıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Crivelli, attığı 9 golün yanı sıra 2 de gol pası vererek kendisinden beklentileri, üstüne de çıkarak karşıladı. Transferi, dev kulüplerin kendisi için kapıştığı Vedat Muriç, havaalanında on binlerin karşıladığı Radamel Falcao ya da Trabzon'a ayak basışı olay olan Sturridge'in gölgesinde kalsa da; çok daha uygun maliyetle (2.7 milyon euro) geldiği takımında bu isimlerden daha görkemli bir hale gelmesi fazla uzun sürmedi.

  1. 12.11.2019
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