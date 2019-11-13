Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapıldı. Ardından ısınma hareketlerine geçildi. Antrenmanın ana bölümünde koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Ryan Babel, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Mario Lemina yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 13.11.2019
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