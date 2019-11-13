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13 Kasım 2019, Çarşamba
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maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

'ndeki antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapıldı. Ardından ısınma hareketlerine geçildi. Antrenmanın ana bölümünde koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, 'in 12. haftasında FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan , , , Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Mario Lemina yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de 'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

  1. 13.11.2019
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