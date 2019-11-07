Göksel Gümüşdağ: Mehmetçiğe armağan ediyoruz
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir'in Wolfsberger'i 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, galibiyeti Mehmetçiğe armağan etti.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaştı. Turuncu-lacivertli ekip sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak grupta 7 puanla liderliğe yükseldi.
Maçın ardından Göksel Gümüşdağ, şunları söyledi: ''Gerçekten çok mutluyuz. Ülke puanımız için çok önemli bir maç. Şampiyonumuzun bile Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama durumu var. Buradaki galibiyet çok önemli. Bu galibiyeti Mehmetçiğimize armağana ediyoruz. Grup lideriyiz ama iki zorlu maçımız var. Mutlak bir galibiyete daha ihtiyacımız var.''
- 08.11.2019
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Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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