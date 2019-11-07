Göksel Gümüşdağ: Mehmetçiğe armağan ediyoruz

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaştı. Turuncu-lacivertli ekip sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak grupta 7 puanla liderliğe yükseldi.

Maçın ardından Göksel Gümüşdağ, şunları söyledi: ''Gerçekten çok mutluyuz. Ülke puanımız için çok önemli bir maç. Şampiyonumuzun bile Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama durumu var. Buradaki galibiyet çok önemli. Bu galibiyeti Mehmetçiğimize armağana ediyoruz. Grup lideriyiz ama iki zorlu maçımız var. Mutlak bir galibiyete daha ihtiyacımız var.''