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07 Kasım 2019, Perşembe
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: Mehmetçiğe armağan ediyoruz

Göksel Gümüşdağ: Mehmetçiğe armağan ediyoruz

J Grubu'nda 'in 'i 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı , galibiyeti Mehmetçiğe armağan etti.

J Grubu'nun 4. haftasında , deplasmanda Avusturya ekibi ile karşılaştı. Turuncu-lacivertli ekip sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak grupta 7 puanla liderliğe yükseldi.

Maçın ardından , şunları söyledi: ''Gerçekten çok mutluyuz. Ülke puanımız için çok önemli bir maç. Şampiyonumuzun bile Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama durumu var. Buradaki galibiyet çok önemli. Bu galibiyeti Mehmetçiğimize armağana ediyoruz. Grup lideriyiz ama iki zorlu maçımız var. Mutlak bir galibiyete daha ihtiyacımız var.''

  1. 08.11.2019
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