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06 Kasım 2019, Çarşamba
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: Tüm oyuncularımıza güveniyorum

Okan Buruk: Tüm oyuncularımıza güveniyorum

Avrupa Ligi J Grubu 4’üncü maçında yarın Wolfsberger ile deplasmanda karşılaşacak olan 'de teknik direktör ile milli futbolcu , düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

, "Mücadele gücü çok yüksek ve istikrarlı bir rakibe karşı kazanmak için oynayacağız. Beraber hareket eden bir takımla oynayacağız. Mücadele güçleri yüksek ve iyi bir oyunları var. Zor bir maç bizi bekliyor, kazanmak için yarın elimizden geleni yapacağız. İrfan hem bizim, hem 'nin önemli bir oyuncusu. Onun yokluğunda ofansa geçişlerde sorun yaşadık. Ama tüm oyuncularım çok değerli ve bu maça hazır. İrfan, Aleksic, Mahmut önemli eksikler ama kaliteli oyuncularımız var. Ben tüm oyuncularımıza güveniyorum. Epureanu haftada bir maç oynayabiliyor. Onun için maç seçiyoruz. Rakibimizin eksi ve artı yönlerini biliyoruz. 3 kuvarda da başarılı olmak istiyoruz" dedi.
ise "Yarın galip gelerek rakibimizi ikili averajda da geride bırakmak istiyoruz. En iyi oyunumuzu ortaya koyup 3 puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 06.11.2019
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