İrfan Can Kahveci'den flaş Emre Belözoğlu itirafı!
Medipol Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Wolfsberger ile karşılaşacakları mücadelenin öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan eski kaptanları Emre Belözoğlu hakkında ise flaş itiraflarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger ile mücadele edecek Medipol Başakşehir'de milli futbolcu İrfan Can Kahveci, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Kahveci, "Yarın bizim için, ülkemiz için çok önemli bir maç. Şu an zamana kadar Avrupa'da grup aşamasında galibiyet alan bir takımımız yok. Biz ilki başarmak istiyoruz. Rakibimiz kuralar çekildiğinde zayıf bir takım olarak görülüyordu. Ama 2 maçta 4 puan aldılar. Mönchengladbach'ı deplasmanda 4-0 yendiler. Hedefimiz ülkemiz adına ilk galibiyeti almak" diye konuştu.
Emre Belözoğlu'nun çok değerli bir futbolcu olduğunu vurgulayan İrfan Can Kahveci, "Çok büyük bir lider. Onun yerini doldurmak biraz zor. Elimden geleni yapamaya çalışıyorum. Milli takım da olsun, orada da Emre ağabey olmadığı zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu sezon kötü başladık, iyi topladık. İyi yolda gidiyoruz. Tam anlamıyla yüzde yüzümü veremediğimizi düşünüyorum. Bazı zamanlar biraz ağrılarım vardı. Ağrılarımla oynamaya devam ettim. Bundan sonra inşallah kendimi yüzde yüz vereceğim" şeklinde konuştu.
- 23.10.2019
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aykut bu salomon fenerde topa vuramuyordu
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murat tarih yazıyorlar
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İşte o an! Belhanda ve Fatih Terim...
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Yorum
D. Atalay Belhanda'dan daha iyi futbolcu.
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