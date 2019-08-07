Başakşehir Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme maçları başlıyor. Tarihinde ilk kez devler ligine katılma hesapları yapan Başakşehir, bu turdaki ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk etmeye hazırlanıyor. Peki merakla beklenen Başakşehir Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Olympiakos maçı 7 Ağustos Çarşamba günü (bugün) 20:45'te başlayacak ve zorlu mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Chedjou, Behich, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Vişça, Robinho, Gulbandransen, Crivelli

Olympiakos: Jose Sa, Samedo, Bouchalakis, Guilherme, Guerrero, Podence, Elabdellaoui, Masouras, Tsimikas, Valbuena, Papadopoulos.

RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

