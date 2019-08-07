Başakşehir Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan , Yunan temsilcisi ile mücadele edecek. İlk karşılaşma 'da oynanacak. Peki, Başakşehir Olympiakos maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2019 Şampiyonlar Ligi Başakşehir Olympiakos ön eleme turu ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme maçları başlıyor. Tarihinde ilk kez devler ligine katılma hesapları yapan , bu turdaki ilk maçında temsilcisi 'u konuk etmeye hazırlanıyor. Peki merakla beklenen Başakşehir Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Olympiakos maçı 7 Ağustos Çarşamba günü (bugün) 20:45'te başlayacak ve zorlu mücadele Spor'dan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: , Caiçara, Ponck, Chedjou, Behich, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Vişça, Robinho, Gulbandransen, Crivelli

Olympiakos: Jose Sa, Samedo, Bouchalakis, Guilherme, Guerrero, Podence, Elabdellaoui, Masouras, Tsimikas, Valbuena, Papadopoulos.

RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper , yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

  1. 07.08.2019
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