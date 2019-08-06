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06 Ağustos 2019, Salı
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Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı

, 3'üncü mücadelesinde yarın oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı. 3'üncü 'nun yanında yer alan antrenman sahasında yapılan son idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

, 3'üncü mücadelesinde yarın oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.
3'üncü 'nun yanında yer alan antrenman sahasında yapılan son idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Teknik direktör gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Üç gruba ayrılan turuncu lacivertli oyuncular sonrasında pas oyunu gerçekleştirirken, çalışmalar taktik antrenmanla sonuçlandı.
Başakşehir'de tedbir amaçlı çalışmalarda yer almazken önemli bir durumunun olmadığı öğrenildi.

CAİÇARA KALEYE GEÇTİ
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Caiçara antrenman öncesinde kaleci eldivenlerini giyerek kaleye geçti. Birbirinden güzel kurtarışlar yapan Brezilyalı oyuncu takım arkadaşlarına zor anlar yaşattı.
Öte yandan turuncu lacivertli takım son çalışmasının ardından maç saatini beklemeye başladı.

  1. 06.08.2019
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