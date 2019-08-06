Başakşehir Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu mücadelesinde yarın oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı. 3'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nun yanında yer alan antrenman sahasında yapılan son idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu mücadelesinde yarın oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı.
3'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nun yanında yer alan antrenman sahasında yapılan son idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Teknik direktör Okan Buruk gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Üç gruba ayrılan turuncu lacivertli oyuncular sonrasında pas oyunu gerçekleştirirken, çalışmalar taktik antrenmanla sonuçlandı.
Başakşehir'de Mevlüt Erdinç tedbir amaçlı çalışmalarda yer almazken önemli bir durumunun olmadığı öğrenildi.
CAİÇARA KALEYE GEÇTİ
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Caiçara antrenman öncesinde kaleci eldivenlerini giyerek kaleye geçti. Birbirinden güzel kurtarışlar yapan Brezilyalı oyuncu takım arkadaşlarına zor anlar yaşattı.
Öte yandan turuncu lacivertli takım son çalışmasının ardından maç saatini beklemeye başladı.
- 06.08.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
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