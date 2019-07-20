Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı
Son hazırlık maçını Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile oynayan turuncu-lacivertli ekip bu karşılaşmanın ardından Salzburg Havalimanına gitti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in 13 günlük Avusturya kampı sona erdi.
Medipol Başakşehir kafilesini taşıyan uçak, Salzburg'dan İstanbul'a hareket etti.
DÖRT HAZIRLIK MAÇI
Medipol Başakşehir, Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynadı.
Takım, ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1, üçüncü karşılaşmasında da Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a 5-1 kaybetti.
Turuncu-lacivertli ekip, son hazırlık maçında ise Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile 1-1 berabere kaldı.
- 20.07.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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