Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı

'dan ayrıldı

Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı

Son hazırlık maçını 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden ile oynayan turuncu-lacivertli ekip bu karşılaşmanın ardından Salzburg Havalimanına gitti.

ekiplerinden 'in 13 günlük kampı sona erdi.

Medipol Başakşehir kafilesini taşıyan uçak, Salzburg'dan 'a hareket etti.

DÖRT HAZIRLIK MAÇI

Medipol Başakşehir, Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynadı.

Takım, ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci mücadelesinde temsilcisi Ajax'a 2-1, üçüncü karşılaşmasında da Alman ekibi 'a 5-1 kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekip, son hazırlık maçında ise temsilcisi ile 1-1 berabere kaldı.

  1. 20.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN