Başakşehir Fortuna Düsseldorf ile yenişemedi
Medipol Başakşehir, Avusturya kampında oynadığı 4'üncü ve son hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile 1-1 berabere kaldı.
Medipol Başakşehir, Avusturya kampında oynadığı 4'üncü ve son hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in golü yeni transfer Fredrik Gulbrandsen'den gelirken; Fortuna Düsseldorf'un golünü ise milli oyuncu Kenan Karaman attı.?
Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler mücadeleye Volkan, Caiçara, Clichy, Chedjou, Uğur Uçar, Mahmut, İrfan Can, Visça, Robinho, Elia ve Gulbrandsen kadrosu ile başladı. Fortuna Düsseldorf'ta ise milli oyuncu Kaan Ayhan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Maçın ilk yarısını Başakşehir, yeni transferi Fredrik Gulbrandsen'in 26'ncı dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. 74'üncü dakikada Fortuna Düsseldorf beraberliği yakaladı. Sağ kanattan yapılan ortaya milli oyuncu Kenan Karaman kafayı vurdu ve skora eşitliği getirdi: 1-1. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, Fortuna Düsseldorf karşılaşmasıyla Avusturya'daki hazırlık maçlarını noktalamış oldu. Turuncu-lacivertliler, daha önce oynadığı maçlarda USK Anif'i 4-1 mağlup ederken; Ajax'a 2-1, Borussia Mönchengladbach'a ise 5-1'lik skorlarla kaybetmişti.
- 20.07.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
Başakşehir Fortuna Düsseldorf ile yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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