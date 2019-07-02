Muhammet Demir Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu Demir Grup Sivasspor'da geçiren Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki santrfor ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Muhammet için düzenlenen imza törenine üst yönetici (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Muhammet Demir'e 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Bursaspor, Gaziantepspor, Trabzonspor ve Sivasspor'da top koşturan Muhammet Demir, 168 lig maçında 40 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, geride kalan sezon 22 müsabakada 4 gol attı.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü'nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

MUHAMMET DEMİR KİMDİR?

Muhammet Demir 10 Ocak 1992 tarihinde Trabzon'un Araklı ilçesinde dünyaya geldi.

Lig Kariyeri

Futbola 2002 senesinde Karadeniz Ereğlispor'da başlayan Demir, 2005 senesinde Bursaspor altyapısına geçti.

İlk profesyonel sözleşmesini de 2007 senesinde Bursaspor ile imzaladı.

2007-11 yılları arasında Bursaspor'da forma giyen genç forvet, fazla maçta görev alamadıysa da 2009-10 sezonunda takımıyla beraber Süper Lig Şampiyonluğu yaşadı.

2011 senesinde Gaziantepspor'a transfer oldu. 5 sezon formasını giydiği Gaziantepspor'da tam 97 maçta forma şansı bulan Demir, 31 kez rakip ağları havalandırdı.

2016 senesinde Karadeniz ekibi Trabzonspor'a transfer olan genç oyuncu, yalnız 12 maçta şans bulabildiği takım tarafından 2017 senesinin başlarında eski takımı Gaziantepspor'a kiralandı.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Sivasspor'a transfer olan golcü futbolcu geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da tamamladı.

Milli Takım Kariyeri

Milli Takım kariyerine 2007 senesinde Türkiye U-15 takımı ile başlayan Muhammet Demir, 2007-09 yılları arasında U-17 Takımı'nda oynadı. Burada 2008 senesinde, takımıyla birlikte Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Yarı Final oynadı.

Genç sporcu, 2014 senesinden bu yana Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giymektedir.