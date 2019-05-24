Başakşehir Aziz Behich'i açıkladı!
Medipol Başakşehir, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Avustralyalı sol bek Aziz Behich ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'den ilk transfer haberi geldi. Başakşehir daha önce Bursaspor'da da forma giymiş olan 28 yaşındaki Avustralyalı savunma oyuncusu Aziz Behich'i kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a mağlup olarak şampiyonluğu kaçıran Medipol Başakşehir, yeni sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden harekete geçti. Başakşehir'in geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan PSV Eindhoven'a transfer olan Avusturalyalı sol bek Aziz Behich ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İstanbul ekibi, transfer döneminin başlamasıyla tecrübeli oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak.
28 yaşındaki futbolcu PSV ile 4 maçta görev alırken skora katkı sağlayamadı.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda'nın PSV Eindhoven kulübünden Avustralyalı defans oyuncusu Aziz Behich ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Aziz Behich'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Behich için PSV Kulübü'ne ödenecek bonservis tutarının ise 1 milyon euro olduğu belirtildi.
Bir dönem Bursaspor formasını da terleten başarılı sol bek, geçen sezon PSV'ye transfer olmuştu. Burada istediği süreleri bulamayan Avustralyalı futbolcunun adı Beşiktaş ile de anılıyordu.
Medipol Başakşehir, yeni transferini sosyal medya hesabı üzerinden böyle duyurdu.
Başakşehir, Aziz Behich transferini böyle duyurdu. pic.twitter.com/dSCDEjqlWu— Fotomaç (@fotomac) 24 Mayıs 2019
- 24.05.2019
- Güncelleme: 24.05.2019 16:33
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Beşiktaş'ta teknik direktör için geri sayım başladı
Toplam 1
Yorum
mehmet rıza olmaz kalsın başarısız
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Kolaylık sözü
Toplam 3
Yorum
SERDAR YENİ ALINACAK STOPERİN TAKIMA UYUMU SİSTEME VE ŞEHRE UYUMUNU SAĞLAMADAN HOSSEİNİ Yİ GÖNDERMEK ÇOK FUTBOL AKLINA UYMAZ GİBİ GELİYOR BANA
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İtalya ona hayran
Toplam 1
Yorum
volkan Elimizde 1 tane sağlam yıllarca oynayacak adamımız var onuda satarlarsa yazıklar olsun
Başakşehir Aziz Behich'i açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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