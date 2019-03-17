İspanya'da kadınlar futbol maçında izleyici rekoru
17 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri İspanya'da kadınlar futbol maçında izleyici rekoru

İspanya'da kadınlar maçında izleyici rekoru

İspanya'da kadınlar futbol maçında izleyici rekoru

'nde ile arasında oynanan maçta izleyici rekoru kırıldı.

'in sahası olan 'nda oynanan karşılaşmayı 60 bin 739 kişi izlerken, bunun kadınlar maçlarında dünya rekoru olduğu açıklandı.

Atletico Madrid Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, futbolda kulüpler arasında oynanan kadınlar maçında 99 yıl aradan sonra izleyici rekorunun Wanda Metropolitano Stadı'nda kırıldığı bildirildi.

Taraftarlara teşekkür edilen açıklamada, bundan önceki izleyici rekorunun 53 bin kişiyle 'de 1920 yılında Goodison Park Stadı'nda Dick Kerr'e Ladies ve Helen's Ladies kadın takımları arasında oynanan maça ait olduğu hatırlatıldı.

Kadınlar futbolunda geçen yıl Meksika Kadınlar Ligi finalinde oynanan Monterrey-Tigres maçını 51 bin 211 kişi izlemişti.

Öte yandan 'nin 24. haftasında oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan , lider Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. 16 takımın mücadele ettiği kadınlar liginde Atletico Madrid 66 puanla lider, Barcelona ise 63 puanla 2. sırada yer alıyor.



Kaynak: AA
  1. 18.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İspanya'da kadınlar futbol maçında izleyici rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN