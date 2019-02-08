Medipol Başakşehir'de hazırlıklar tamamlandı
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşusuyla başladığı belirtildi.
İdmanın, teknik ısınmanın ardından yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
- 8.2.2019 21:01
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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