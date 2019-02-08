Medipol Başakşehir'de hazırlıklar tamamlandı
08 Şubat 2019, Cuma
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'de hazırlıklar tamamlandı

Medipol Başakşehir'de hazırlıklar tamamlandı

'in 21. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak , hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşusuyla başladığı belirtildi.

İdmanın, teknik ısınmanın ardından yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

  1. 8.2.2019 21:01
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