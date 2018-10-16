Medipol Başakşehir'den Arda'ya tarihi ceza!
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    16 Ekim 2018, Salı
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    'den Arda'ya tarihi ceza!

    Medipol Başakşehir'den Arda'ya tarihi ceza!

    , 'ın şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavga sonrasında Arda Turan'a tarihi bir ceza verdi.

    , 'ın şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavga sonrasında milli futbolcuya 2.5 milyon TL para cezası verildiğini açıkladı.

    Başakşehir Yönetim Kurulu, Arda Turan olayını tartışmak üzere dün akşam bir araya gelmişti. Yönetim kurulu toplantısı sonucunda Arda Turan'ın Medipol Başakşehirden kazandığı paranın 10'da birini ceza olarak ödemesine karar verildi.

    İşte Medipol Başakşehir'in yayınladığı o açıklamanın tam metni;

    "Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30'da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan'la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.

    Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

    Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz.

    Saygılarımızla

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü"

    1. 16.10.2018 14:23
    2. Güncelleme: 16.10.2018 14:58
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