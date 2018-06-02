Edin Visca’dan Kore’ye 3 gol – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    ’dan Kore’ye 3 gol

    <a href="/index/edin-visca?id=684fe539-630e-4557-9797-3ede345ff9bc" class="" rel="tag">Edin Visca</a>’dan Kore’ye 3 gol
    'na katılmayı başaran ile turnuvanın dışında kalan hazırlık maçı yaptı. Başakşehirli , Riad Bajic ve Konyasporlu Milosevic'in forma giydiği Bosna rakibini 3-1 yendi. Bosna'nın gollerini 28, 45 ve 79'da Visca kaydetti. Kore'nin tek sayısı 30'da Jae-Seong Lee'den geldi.
    1. 2.6.2018
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