Edin Visca’dan Kore’ye 3 gol
- 2.6.2018
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
Edin Visca’dan Kore’ye 3 gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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