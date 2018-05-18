Arda haftaya, Mossoro indi – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Arda haftaya, Mossoro indi

    Arda haftaya, Mossoro indi
    Merakla beklenen TFF kararları açıklandı. Başakşehir-Sivas maçında hakeme yönelik hareketleri nedeniyle PFDK'dan 16 maçla tarihi bir ceza alan Arda Turan için Tahkim Kurulu kararını açıklamadı. Turunculacivertlilerin, Tahkim'e itiraz süresi olan 10 günlük zaman diliminin son gününde itiraz etmesinden dolayı kararın yetişmediği ve gelecek hafta açıklanacağı belirtildi. Öte yandan Tahkim, Başakşehirli Mossoro'nun 3 maçlık cezasını onarken, rakibe yaptığı hareketten verilen 1 maçı indirdi.
    1. 18.5.2018
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