Olayların adamı Arda Turan!
Son yıllarda yaşadığı saha dışı olaylarla kariyeri büyük bir düşüşe geçen ve son olarak Sivasspor maçında hakemlere olan fiziki müdahalesi ve sportmenliğe aykırı sözlerinden dolayı 16 maç sahalardan men edilen Arda Turan'ın kariyerindeki vukuatları derledik.
- 12.5.2018 16:45
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G.Saray’ı bırakma
Toplam 2
Yorum
Blackson Terim gelmeden önce bende gönderilmeli artık diyordum ama taffarel ile eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi.
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Fenerbahçe Kulübü, kongre tarihini açıkladı
Toplam 2
Yorum
ergin Allahim sen bizi bu bela baskandan kurtar, artik FB lilegimden utaniyorum
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Beşiktaş'ta 7 isim gönderiliyor! Listenin başında Negredo ve Lens var
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Negredo,Lens,Lowe,Boyko,Aras Beşiktaş'a uymadılar Gökhan Töre ve Velin'nin dönüşleri zor görünüyor.
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