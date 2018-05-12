Son yıllarda yaşadığı saha dışı olaylarla kariyeri büyük bir düşüşe geçen ve son olarak Sivasspor maçında hakemlere olan fiziki müdahalesi ve sportmenliğe aykırı sözlerinden dolayı 16 maç sahalardan men edilen Arda Turan'ın kariyerindeki vukuatları derledik.