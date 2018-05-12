Olayların adamı Arda Turan! – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Olayların adamı !

    Olayların adamı <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a>!

    Son yıllarda yaşadığı saha dışı olaylarla kariyeri büyük bir düşüşe geçen ve son olarak Sivasspor maçında hakemlere olan fiziki müdahalesi ve sportmenliğe aykırı sözlerinden dolayı 16 maç sahalardan men edilen Arda Turan'ın kariyerindeki vukuatları derledik.

    1. 12.5.2018 16:45
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