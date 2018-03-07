Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı geçen Arda Turan'ın, dün olduğu gibi bugün de takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.