Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'de maçı hazırlıkları

    Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

    , 'in 25. haftasında 9 Mart Cuma günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı geçen 'ın, dün olduğu gibi bugün de takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

    Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

    , maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:25
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