Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cuma günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı geçen Arda Turan'ın, dün olduğu gibi bugün de takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:25
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''Kulübü kimseye satmam, sattırmam!''
Toplam 3
Yorum
austin şu klüp satmayı adam satma gibi alglayan yönetim vizyonuna sinir oluyoruz ya.bu profesyonel bi durum.
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Şampiyonluğun şifresi: 24
Toplam 7
Yorum
austin en son deplasman yenilgisinden sonra ciddi bi deplasman görmediiki gs.daha hiç derbide oynamadı şimdi başlıyo asıl olay.
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Şampiyonluğun şifresi: 24
Toplam 7
Yorum
austin kupa maçları,içerdeki maçlar kolay karabük deplasmanı.asıl ölçü önündeki 5-6 maç işte ne olacağını burda göreceğiz.
Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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