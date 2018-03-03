Abdullah Avcı: “Kazanma duygusu önemli”
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Kazanma duygusu önemli. Ama bazen ister istemez son dakikalarda oyuncuların kaygısı olabiliyor” diye konuştu.
"Kazanma duygusu önemli"
Kazanma duygusunun önemli olduğunu belirten Avcı, "Ama bazen ister istemez son dakikalarda oyuncuların kaygısı olabilir. Bu riski almadan direkte oynayabilirdik ama oyun disiplinine uyduk. 4 tane rakibe pozisyon verdik ve bunların hepsi bireysel hatalardan. Buradan olumlu olarak çıkaracağımız oyunlar var. Daha az hata yaparsak bizim için daha doğru olur" şeklinde konuştu.
"Ligde kopma olacağını sanmıyorum"
Ligde kopma olacağını sanmadığını belirten Abdullah Avcı, "Herkes her yerde puan kaybedebilir. Her rakibin bir hedefi var. Ama barajın geçen senekiler kadar yüksek olmayıp daha aşağılarda olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:23
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Abdullah Avcı: “Kazanma duygusu önemli” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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