Haberler Magazin

Bir Gece Masalı Kürşat kimdir? | Gürkan Uygun kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

ATV ekranlarının yeni soluklu dizisi Bir Gece Masalı oyuncuları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Dizide Kürşat Kilimci karakterini canlandıran Gürkan Uygun ise büyük beğeni aldı. Peki,Bir Gece Masalı Kürşat kimdir? Gürkan Uygun kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 17:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bir Gece Masalı Kürşat kimdir? | Gürkan Uygun kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

Gürkan Uygun son yıllarda oyunculuğu ve yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiriyor. Bir Gece Masalı dizisinde Kürşat karakterine hayat veren Gürkan Uygun ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bir Gece Masalı Kürşat kimdir? Gürkan Uygun kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? sorularının yanıtı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

Gürkan Uygun 27 Mayıs 1974'te İzmit'te dünyaya geldi. Kurtlar Vadisi serisinde 9 yıl boyunca canlandırdığı Memati Baş karakteriyle tanındı.

Gürcü asıllı olan Uygun, babasının berberlik için çalışmaya gittiği İzmit'te doğdu. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Yılan Hikâyesi, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol aldı. Kurtlar Vadisi serisinde 9 yıl boyunca Memati Baş karakterini canlandırdı.

Daha sonra birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynadı. 2013-2015 yılları arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı. 2018-2020 yılları arasında Payitaht Abdülhamid dizisinde Halil Halit Bey karakterini canlandırdı.

Daha sonra, 28 Eylül 2020'de TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu adlı Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatan dönem dizisinde Haşhaşîler'in lideri Hasan Sabbah'ı canlandırmıştır. Daha sonra ise diziden ayrılmıştır. Teşkilat dizisinde 2021-2022 yılları arasında Yıldırım karakterini ve 2022-2023 yılları arasında Efkar (Hasan Atmaca) karakterini canlandırdı.

G.Saray'dan Osimhen sonrası bir bomba daha!
Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 6 isim kadro dışı
DİĞER
Dansöz Asena hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırttı! Gerçek adını asla tahmin edemezsiniz!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kongre takvimini açıkladı! 'Teğmenlerin kılıçlı yemini' tartışmalarına nokta koydu: Özel'e 'erken seçim' yanıtı
Buruk'tan flaş Osimhen kararı!
Krunic F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Doğan'dan Güneş açıklaması Doğan'dan Güneş açıklaması 17:41
Ömer Faruk Beyaz Başakşehir'de Ömer Faruk Beyaz Başakşehir'de 17:34
Yusuf Özdemir, A Milli Takım'a davet edildi! Yusuf Özdemir, A Milli Takım'a davet edildi! 16:11
Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 6 isim kadro dışı Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 6 isim kadro dışı 15:56
Kerem Aktürkoğlu: Kupalar kazanacağız! Kerem Aktürkoğlu: Kupalar kazanacağız! 15:56
Barış Alper'den Kerem'e veda Barış Alper'den Kerem'e veda 15:53
Daha Eski
Trabzonspor’da 5. Şenol Güneş dönemi! Trabzonspor’da 5. Şenol Güneş dönemi! 15:44
Türkiye Kupası'nda ilk eşleşmeler belli oldu! Türkiye Kupası'nda ilk eşleşmeler belli oldu! 15:23
Beşiktaş'ta Trabzon mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Trabzon mesaisi başladı! 15:09
Buruk'tan flaş Osimhen kararı! Buruk'tan flaş Osimhen kararı! 14:38
Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 14:25
Hüseyin Yücel'den İsrail açıklaması! Hüseyin Yücel'den İsrail açıklaması! 14:12