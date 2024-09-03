Gürkan Uygun son yıllarda oyunculuğu ve yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiriyor. Bir Gece Masalı dizisinde Kürşat karakterine hayat veren Gürkan Uygun ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bir Gece Masalı Kürşat kimdir? Gürkan Uygun kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? sorularının yanıtı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

Gürkan Uygun 27 Mayıs 1974'te İzmit'te dünyaya geldi. Kurtlar Vadisi serisinde 9 yıl boyunca canlandırdığı Memati Baş karakteriyle tanındı.

Gürcü asıllı olan Uygun, babasının berberlik için çalışmaya gittiği İzmit'te doğdu. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Yılan Hikâyesi, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol aldı. Kurtlar Vadisi serisinde 9 yıl boyunca Memati Baş karakterini canlandırdı.

Daha sonra birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynadı. 2013-2015 yılları arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı. 2018-2020 yılları arasında Payitaht Abdülhamid dizisinde Halil Halit Bey karakterini canlandırdı.

Daha sonra, 28 Eylül 2020'de TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu adlı Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatan dönem dizisinde Haşhaşîler'in lideri Hasan Sabbah'ı canlandırmıştır. Daha sonra ise diziden ayrılmıştır. Teşkilat dizisinde 2021-2022 yılları arasında Yıldırım karakterini ve 2022-2023 yılları arasında Efkar (Hasan Atmaca) karakterini canlandırdı.