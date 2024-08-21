MASTERCHEF ELEME ADAYI 21 AĞUSTOS 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te mavi ve kırmızı takımın mücadelesi devam ediyor. Yeni sezona hızla başlayan yarışmacılar 21 Ağustos tarihli yayında önce takım oyunu oynadı. Kaybeden takım dokunulmazlık oyunu oynuyor. Gecenin sonunda ise eleme adayları belli olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 21 Ağustos Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde takımlar en iyi tepsi mantısını yapmak için düelloda yarıştı. Eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.