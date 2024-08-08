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Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Seçkin Tetikçiler hangi yıl çekildi?

Seçkin Tetikçiler filmi aksiyon ve gerilim türünü sevenler tarafından dikkat çekti. İlk kez 2011 yılında vizyona giren film Gary McKendry tarafından yönetildi. Peki, Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 23:33
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Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Seçkin Tetikçiler hangi yıl çekildi?

Gary McKendry yönetmenliğinde çekilen Seçkin Tetikçiler The Feather Man adlı eserden sinemaya uyarlandı. Orijinal ismi Killer Elite olan film 2011 yılında vizyona girmişti. Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Seçkin Tetikçiler hangi yıl çekildi? sorularının yanıtlarını merak edenler araştırmalara devam ederken detayları sizler için derledik.

SEÇKİN TETİKÇİLER (KILLER ELITE) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıl 1980'de, paralı asker olan Danny Bryce (Jason Statham), Hunter (Robert De Niro), Davies (Dominic Purcell) ve Meier (Aden Young) Meksika'da bir adama suikast düzenlerler. Danny farkında olmadan adamı oğlunun önünde öldürür, sonra bu şaşkınlıkla oradan kaçarken yaralanır. Bu olaydan çok etkilenen Danny memleketi olan Avustralya'ya döner.

Bir yıl sonra, Danny Hunter'ın esir tutulduğu Umman'a çağrılır. Orada paralı askerler için görevler bulan bir ajanla(Adewale Akinnuoye-Agbaje) tanışır. Hunter'ın 6 milyon dolar için bir işi kabul ettiğini ama bitiremediğini öğrenir. Danny Hunter için yarım kalan işi tamamlamayı kabul eder. Eğer başarısız olursa Hunter öldürülecektir.

SEÇKİN TETİKÇİLER OYUNCULARI

  • Jason Statham
  • Clive Owen
  • Yvonne Strahovski
  • Robert De Niro
  • Dominic Purcell
  • Adewale Akinnuoye-Agbaje
  • Ben Mendelsohn
  • Grant Bowler
  • Matthew Nable
  • Jamie McDowell
  • Chris Anderson
  • George Murphy
  • Firass Dirani

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