Haberler Magazin Çin'de 1958-1962 arasında, öldürülmesi için seferberlik düzenlenen dört hayvan hangisidir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 NİSAN 2024 PAZAR

Çin'de 1958-1962 arasında, öldürülmesi için seferberlik düzenlenen dört hayvan hangisidir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 NİSAN 2024 PAZAR

Kim Milyoner Olmak İster'de "Çin'de 1958-1962 arasında, öldürülmesi için seferberlik düzenlenen dört hayvan hangisidir?" sorusu soruldu. Programın izleyicileri sorunun yanıtını araştırıyor. atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları izleyici karşısına geçiyor. İşte sorunun yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 22:24 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 22:44
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Çin'de 1958-1962 arasında, öldürülmesi için seferberlik düzenlenen dört hayvan hangisidir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 NİSAN 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Çin'de 1958-1962 arasında, öldürülmesi için seferberlik düzenlenen dört hayvan hangisidir?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

Çin'de 1958-1962 arasında, öldürülmesi için seferberlik düzenlenen dört hayvan hangisidir?

A) Sivrisinek, sinek, fare, serçe

B) Çekirge, kurbağa, yılan, karga

C) Eşek arısı, gelincik, panda, leylek

D) Karınca, domuz, tavşan, güvercin

Cevap: A

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