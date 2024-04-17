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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 17 Nisan | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 17 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 13:00 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 13:00
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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 17 NİSAN? | Gelinim Mutfakta'nın 1366. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 17 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 16 Nisan Salı günü çeyrek altını Yeşim gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 1 - 5 Nisan haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Yeşim gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 1 - 5 Nisan hafta finalinde elenen isim Özlem gelin oldu.

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