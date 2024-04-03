Haberler Magazin Survivor ödül oyununu kim kazandı? | SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 3 Nisan 2024

Survivor ödül oyununu kim kazandı? | SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 3 Nisan 2024

Survivor All Star 2024'te heyecan, 3 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 3 Nisan Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 00:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor ödül oyununu kim kazandı? | SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 3 Nisan 2024

SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 3 Nisan Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 3 Nisan Çarşamba akşamı oynanan ödül oyununu kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay
DİĞER
Son dakika Fenerabahçe haberi: Erman Toroğlu İrfan Can Eğribayat'ı topa tuttu! "Bir yaptın, iki yaptın haddini bil"
Başkan Erdoğan'dan şehir eşkıyalarına uyarı: Karşılarında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaklar | Kolluk kuvvetleriyle iftar
Selahattin Baki'den Dursun Özbek'e cevap!
Yönetimden Buruk'a şampiyonluk hediyesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mesut Özil Plevne marşıyla çalıştı!
YEMEKTEYİZ puan tablosu 3 NİSAN Çarşamba
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 4 Nisan rakamları
23 Nisan neden kutlanır, ne olmuştu?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (3 Nisan)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leverkusen kupada finalde! Leverkusen kupada finalde! 23:45
Arsenal ilk yarıda fişi çekti! Arsenal ilk yarıda fişi çekti! 23:44
Fatih Terim'li Panathinaikos AEK'i devirdi! Fatih Terim'li Panathinaikos AEK'i devirdi! 23:37
Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! 23:29
Trendyol 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! Trendyol 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! 23:26
Serdar Dursun: Hayalim gerçek oldu! Serdar Dursun: Hayalim gerçek oldu! 23:15
Daha Eski
Mislav Orsic: Benim adıma bir ödül Mislav Orsic: Benim adıma bir ödül 23:11
İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması! İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması! 23:07
"Bizim için harika bir galibiyet oldu!" "Bizim için harika bir galibiyet oldu!" 23:06
İrfan Can'dan hatalı gol açıklaması! İrfan Can'dan hatalı gol açıklaması! 23:02
"Herkes bu forma için mücadele etti!" "Herkes bu forma için mücadele etti!" 23:02
Beşiktaş Emlakjet finali kaçırdı! Beşiktaş Emlakjet finali kaçırdı! 22:56