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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mart Salı Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2024, 19 Mart Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Peki, 19 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 19 Mart Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 01:50
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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mart Salı Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 19 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 19 MART?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 19 Mart Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf belli olacak.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 19 MART?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 19 Mart Salı günü yayınlanan yeni bölümün sonunda eleme adayı belli olacak.

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Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
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